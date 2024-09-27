Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2024 ore 08:15 (Di venerdì 27 settembre 2024) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2024 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO IN DIREZIOEN DELLA CITTA’; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE, E SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA, SALARIA E ARDEATINA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO, TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, E SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Chiusa la prima fase di pulizie degli assi viari - I lavori, iniziati al termine dello scorso mese di luglio – a seguito di specifica procedura negoziata realizzata sulla piattaforma per le gare della Regione Toscana – sono, quindi, terminati nei giorni scorsi e riprenderanno a ottobre secondo modalità totalmente eguali alla prima fase attualmente ... lanazione
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ DEL 26 SETTEMBRE 2024 ORE 16. 20 CILUFFO MARCO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DALLA PONTINA FINO A VIA TUSCOLANA IN INTERNA STESSA ... romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 19:45 - 20 CILUFFO MARCO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DALLA PONTINA FINO A VIA TUSCOLANA IN INTERNA STESSA SITUAZIONE TRA TRIONFALE E SALARIA ALTRE CODE SULLA ... romadailynews
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