Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024)DEL 27 SETTEMBREORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACOME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO IN DIREZIOEN DELLA CITTA’; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA DIRAMAZIONESUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE, E SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA, SALARIA E ARDEATINA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO, TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, E SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral