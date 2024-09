Vedo quindi ti parlo | una mostra curata dai Minori Stranieri Non Accompagnati ospiti del CEIS

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sabato 28 settembre, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Istituto Superiore di Scienze dell'Educazione e della Formazione «Giuseppe Toniolo» sarà inaugurata lati” presso i locali deldi via Toniolo 125 a Modena. L’appuntamento è per le ore 12