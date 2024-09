Vado l’ammazzo e torno | il messaggio di Peppe Di Napoli ai fan dopo l’intervento per rimuovere i linfomi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Aveva lasciato tutti di stucco quando, con unsul suo seguitissimo profilo di TikTok (350 mila follower), aveva detto che si sarebbe sottoposto a un’operazione per eliminare diversiindividuati nel corpo. Ma, nonostante le notizie non incoraggianti,Dinon ha mai perso il sorriso, anzi, ha anche scherzato prima del: ““, aveva scritto su TikTok. Tutto superato, sembra, per la star dei social, pescivendolo e cuoco di Pianura, a, che ha condiviso un altro scatto pocol’operazione: diversi cerotti sull’addome e l’immancabile sorriso che ha tranquillizzato tutti. “I miei social sono letteralmente inondati di amore! Vi pubblico questa foto per farvi sapere cheè andato alla grande, adesso attendiamo fiduciosi la risposta della biopsia.