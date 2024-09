Va a casa dei genitori Non poteva | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’ennesima violazione del divieto di avvicinamento agli anzianiè costata l’arresto a un 47enne di San Vittore Olona, da parte dei carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore. L’uomo si era presentato nell’abitazione di famiglia in via Battisti, nonostante il provvedimento. Quando i militari sono intervenuti, si trovava in evidente stato di alterazione fisica, causato dall’assunzione di alcol e stupefacenti. Alla vista delle forze dell’ordine, ha opposto resistenza, ma è stato bloccato dopo pochi minuti. L’uomo è stato quindi trasferito nel carcere di Busto Arsizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.