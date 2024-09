Uomo di 64 anni arrestato davanti a casa della ex con un taglierino in tasca

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un altro caso di tentata violenza sulle donne, di cui ormai le cronache sono piene, stavolta ha avuto come scenario Cinisello Balsamo, per fortuna senza drammatico epilogo.Unitaliano di 64è stato sorpreso nella mattinata del 23 settembre mentre stava discutendo con la sua ex