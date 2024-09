Uno studio condotto in una serie di aziende italiane che hanno implementato il congedo parentale obbligatorio esteso dimostra quanto anche agli uomini possa piacere fare i padri La proposta di legge per prolungarlo per tutti c' è già

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 27 settembre 2024) No, non basta che se ne parli, ma che se ne parli è già qualcosa. La diffusione nellee l’estensione nel tempo deldi paternità sono argomenti di cui si sta parlando molto in questi giorni. Festa del papà, triplicato l’uso deldi paternità negli ultimi 10 anni X Leggi› Statue, fasce e bambolotti.