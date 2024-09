' Uno nessuno centomila' in scena a Bari

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) “La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. Quest’albero, respiro tremulo di foglie nuove. Sono quest’albero. Albero, nuvola, domani libro o vento: il libro che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo”. Mai come in questo inquieto momento storico la poetica di Luigi Pirandello