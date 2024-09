Università di Parma | selezione pubblica per tre posti

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’diha bandito due concorsi pubblici per l’assunzione di tre unità di personale.Queste le posizioni richieste: concorso pubblico, per titoli ed esami, per due unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di 30 mesi