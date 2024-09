Un’altra vittoria italiana | Giansanti Confagricoltura eletto presidente degli agricoltori europei Copa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Massimilianodi, è il nuovodel: l’associazione che riunisce le principali organizzazioni professionali agricole, rappresentando oltre 22 milioni di. Il Comitato di Presidenza si è riunito a Bruxelles in sessione plenaria. “I prossimi anni definiranno il futuro dell’agricoltura europea. Importanti sfide ci attendono, come l’allargamento dell’Unione a nuovi Stati membri e la conseguente necessità di un budget più ampio per il comparto, una profonda riforma della Pac e azioni di contrasto sempre più efficaci al cambiamento climatico”, ha sottolineato. “Sarò ildi tutti gli. Perché da sempre sostengo che solo agendo come una realtà coesa potremo competere negli scenari globali, restituendo all’agricoltura europea la dignità che merita”.