Una giornata alla scoperta delle case della legalità

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per il 4 ottobrealle 10. Al Circolo Ex Marini di viale dell’Appennino 4 si tiene infatti un incontro dedicato alle “”, intese come luoghi fisici di abitazione, di lavoro, di cura o di rifugio,al servizio del bene comune. Sarà