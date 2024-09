Una camminata a sostegno di Ado e Airc Domenica si corre la ’Sebastian Run’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Unadi Ado e. La solidarietà abbinata all’attività motoria sono gli elementi principali della seconda edizione della ‘Sebastian. Un appuntamento in programmaalle 16 (ritrovo alle 15.45), trattasi di unanon competitiva di circa 5km, promossa dall’omonimo pub di via Darsena, con la finalità di raccolta fondi per la Fondazione Ado e Fondazione. La manifestazione è patrocinata dall’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara. Tutti i dettagli sono stati illustrati ieri alla presenza dell’assessore alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti, assieme al titolare del Sebastian Pub Thomas Stecca, alla responsabile di Feshion Eventi Alessandra Scotti, alla consigliera della Fondazione Ado Sabina Mirabella, alla referente diFerrara Paola Peruffo e al responsabile di Medical Graphic Carlo Piccinno.