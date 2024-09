Ultimo in radio da oggi il singolo Neve al sole il video

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024) Indaal, il nuovodi, accompagnato dalclip girato a New York: il nuovoalinda, venerdì 27 settembre. Secondo brano in airplay tratto dall’album Altrove, uscito lo scorso 17 maggio, sotto etichetta indipendenteRecords, distribuito da Believe. Una ballad moderna e intimista.alha debuttato live durante l’ultima tournée negli stadi e, nonostante fosse uscito da poche settimane, si è subito ritagliato un ruolo centrale nel cuore dei fan, che hanno accompagnato ogni esecuzione con tutta la voce a disposizione, rendendolo uno dei momenti più attesi dell’intero concerto. A distanza di pochi mesi dalla fine del tour e in concomitanza con la sua partenza per New York,ha parlato così del brano sui suoi social: “Sono a New York e questa canzone sembra essere rinata dentro di me.