Ultime Notizie Roma del 27-09-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giugliano o essere in apertura i tra le condivide gli obiettivi dell’iniziativa di cessate il fuoco in Libano guidata dagli Stati Uniti e ti apprezza gli sforzi in questo senso lo precisato l’ufficio del primo ministro italiano in italiano Intendo quelli che ha definito resoconti errati in merito alle posizioni del capo del governo proseguono Intanto i lanci di razzi di Bollate Alfredo E lei ride italiani su Libano 9 morti per un attacco sulla città acerba nelle delle vittime appartengono a una stessa famiglia erano quattro bambini al giardino a stima che i raid israeliani abbiano causato la morte di più di 700 persone in Libano da lunedì come te non carina la portavoce del Ministero degli Esteri Russo Maria Zakharova protestato per ingresso nella regione di cusco di un altro ...