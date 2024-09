Ultime Notizie Roma del 27-09-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio almeno 3 persone sono morte in Florida l’arrivo dell’uragano elenca toccato terra dello Stato come una propria di categoria 4 riporta la CNN il centro nazionale organi ha definito la perturbazione estremamente pericolosa Chi decide di non è l’acquario scrive il suo nome sulle gambe e sulle braccia per l’identificazione avvertito la polizia precisando che la misura servirà facilitare l’identificazione dei cadaveri Ci aspettiamo una tempesta catastrofica conversione in tutto il sud-est a partire dalla Florida proprio adesso ho detto il presidente Joe biden in un discorso all’altro della Casa Bianca Intanto almeno 320 mila famiglie sono rimaste senza corrente causa dell’arrivo dell’uragano i venti di uno dei più potenti origami nel golfo del Messico dell’ultimo secolo hanno raggiunto i 250 km ...