Ue Mattarella | in tempi di incertezza è sempre più la casa comune

(Di venerdì 27 settembre 2024) Berlino, 27 set. (askanews) – “Indi, come quello attuale, l’Unione Europea èpiù la ‘’ alla quale i nostri concittadini guardano per avere risposta a interrogativi ed esigenze pressanti, quali la sicurezza, la stabilità, il benessere, la pace”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della cena offerta dal presidente tedesco Steinmeier in occasione della visita di Stato in Germania. Perl’amicizia tra Italia e Germania è “fondamentale per difendere la visione di una comunità internazionale fondata sul diritto, sul rispetto delle regole, sui valori di libertà e democrazia e sulla salvaguardia dei diritti umani. Un’azione che ci vede impegnati anche nelle istituzioni europee”. L'articolo Ue,: indipiù la “” proviene da Ildenaro.it.