Ucraina le notizie del giorno del 27 settembre | la diretta

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un nuovo attacco russi nel sud-ovest dell’ha provocato tre morti e undici feriti nella città portuale di Izmail. Ieri la visita a Washington di Volodymyr Zelensky, reduce dal suo intervento al Palazzo di Vetro dell’Onu a New York, che in due incontri separati ha illustrato a Joe Biden e Kamala Harris il suo ‘Piano per la vittoria’. In mattinata, il leader ucraino aveva incassato il sostegno bipartisan dei due leader del Senato, il repubblicano Mitch McConnell e il democratico Chuck Schumer. Oggi, invece, il leader ucraino vedrà il candidato repubblicano Donald Trump. LA9:26 Mosca: tre reporter stranieri indagati per ingresso nel Kursk Un procedimento penale è stato aperto in Russia contro tre giornalisti stranieri accusati di aver attraversato illegalmente il confine con la regione di Kursk.