Ucciso a 14 anni per un debito di droga La procura chiede il processo per i due minori che pugnalarono Crox

(Di venerdì 27 settembre 2024) Giudizio immediato per i responsabili dell’omicidio di Christopher Thomas Luciani detto ‘’, il sedicennea Pescara il 23 giugno scorso con 25 coltellate da due coetanei per un piccolodi. Arlo, dopo aver chiuso l’indagine, è iltore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila. I due ragazzi, accusati di concorso in omicidio aggravato da futili motivi e crudeltà, sono attualmente detenuti in istituti penitenziarili. Secondo la ricostruzione degli investigatori, nel pomeriggio di domenica 23 giugno un gruppetto di giovanissimi incontra Christopher Thomas, ‘’ per gli amici, nel parco ‘Baden Powell’. Qui i dueaccusati del delitto si spostano conin una zona a ridosso della ferrovia e lo accoltellano, lo abbandonano tra le sterpaglie e tornano dagli amici.