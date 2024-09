Uccisa a coltellate dal marito falsa partenza in tribunale | in dubbio la capacità processuale dell' imputato

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024), in Corte d’Assise, a Foggia, per il processo relativo al femminicidioa 45enne Pietronilla De Santis,, in casa, dalAntonio Carrozza, di 55 anni. Il fatto avvenne il 9 marzo del 2023, e sconvolse la comunità di Carlantino, piccolissimo centro sui