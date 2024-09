Turni idrici sempre lunghi e molti comuni in ginocchio Aica | Chiesto a Siciliacque di riparare i guasti

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di venerdì 27 settembre 2024) Stop per mancanza di energia elettrica o per rotture,non trasferisce la (già poca) acqua in provincia e un po' ovunque si allungano ancora di più i. A dirlo, con una nota, è.La consortile con testo inviato alla stampa dal direttore generale Claudio Guarneri