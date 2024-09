Turismo Sanpellegrino celebra la Giornata Mondiale

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Da 125 anni l'azienda veicola attraverso i suoi prodotti i valori dell’italianità nel mondoil World Tourism Day, ricorrenza che - si ricorda in una nota - "sottolinea come ilsia un motore fondamentale per i Paesi di tutto il mondo per valorizzare e preservare il loro patrimonio culturale, naturale ed enogastronomico