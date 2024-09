Truffa del ' finto carabiniere' tenta di estorcerle 7 500 euro Ma lei lo fa arrestare

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Buongiorno signora, siano i carabinieri. La dobbiamo informare che, purtroppo, suo marito ha appena provocato un grave incidente stradale ed attualmente è in caserma in stato di arresto. Se mi fornisce il suo recapito cellulare, la faccio contattare dall’avvocato che le indicherà come versare la