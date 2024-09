Trovato morto nel negozio | addio a Pietro Sella avvocato con la passione per l' antiquariato e l' Oriente

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Le serrande abbassate, da almeno una settimana. L'attività, in via dei Coronari, chiusa dall'interno. E il corpo, quello di, 70 anni,senza vita all'interno. La macabra scoperta è avvenuta nella mattinata di mercoledì 25 settembre intorno alle 8,40. In molti si stavano