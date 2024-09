Trovati nove chili di marijuana arresti dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoBlitz anti droga deidel nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania che hanno arrestato per concorso in produzione e detenzione di stupefacenti, detenzione di arma comune da sparo e ricettazione un 35enne e suo padre 74enne incensurato. A finire in manette anche un 24enne incensurato originario dell’Albania ma domiciliato a Sparanise. I militari hanno perquisito l’abitazione di padre e figlio a Giugliano in Campania dove hanno rinvenuto e sequestrato 9e 114 grammi digià pronti in buste termo saldate. L’ingente sequestro ha permesso aidi perquisire anche un casolare di proprietà familiare che è in località Tre masserie nel Comune di Sparanise in provincia di Caserta dove viveva il 24enne.