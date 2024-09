Triestina-Lumezzane 2-3 Taugourdeau | video gol e highlights

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ilespugna il Nereo Rocco battendo la3-2 in una partita ricca di emozioni, conquistando così il quinto posto in classifica. I ragazzi di Franzini, reduci dalla vittoria contro l’Atalanta U23, affrontano unain difficoltà ma sempre pericolosa in casa.La partita