Tregua Libano Israele condivide la proposta Usa ma non si ferma

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il governo israeliano garantisce dire gli obiettivi americani per raggiungere lain, ma smentisce di aver già accettato un cessate il fuoco. E a proposito delle voci che si sono rincorse proprio in merito a uno stop provvisorio delle ostilità, l’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, sottolineando di apprezzare gli sforzi” laUsa ma non siL'Identità.