Tragedia ai Mondiali di ciclismo è morta la 18enne Muriel Furrer La svizzera era rimasta vittima di un incidente durante una gara

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 27 settembre 2024)aidi, èlanon ce l’ha fatta: la ciclistadi un terribilesu strada Juniores femminile ai campionati del mondo dia Zurigo, è deceduta a soli 18 anni presso l’ospedale dove era stata ricoverata. Secondo le ricostruzioni, l’atleta avrebbe perso il controllo della bicicletta in una curva in discesa nella pineta e sarebbe poi finita contro un albero. The cycling world mourns the loss ofhttps://t.co/o623BqxNLU pic.twitter.