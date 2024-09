Traffico Roma del 27-09-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto al momento abbiamo code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dallaFiumicino fino alla Tuscolana Ma si transita con difficoltà anche carreggiata interna e tra la cassa e la Salaria e poi a seguire dalla Bufalotta a La Rustica anche in tangenziale si viaggia incolonnati A causa di un incidente tra San Lorenzo di San Giovanni nelle due direzioni e poi lungo via del Foro Italico qui sono i lavori in corso a provocare code tra la Farnesina e viale della Moschea direzione Salaria altro incidente con code sullaFiumicino direzione in avvicinamento viadotto della Magliana bene queste le situazioni più difficili al momento sulle strade didettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.