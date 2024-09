Traffico Roma del 27-09-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno Bentrovati la redazione ilsta tornando gradualmente alla normalità su Grande Raccordo Anulare incolonnamenti sullaFiumicino Dal ANSA del Tevere la Colombo in direzione delle pile anche sulle percorso Urbano della A24 tra fiorentini e la tangenziale est in questa direzione proprio sulla tangenziale file all’altezza della Salaria verso lo stadio tra viale di Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi ancora proseguendo Piazza di Porta Maggiore viale Castrense in direzione San Giovanni prudenza per olio sulla strada in Largo Giovanni Battista Marzi all’altezza di via Manuzio al Testaccio possibili disagi questa mattina per una manifestazione Trastevere Largo Bernardino da Feltre e ricordiamo ancora disagi per un cantiere di Porta Maggiore dove le linee tram sono state sostituiti con bus per i dettagli di questa di altre notizie e consultare il sito ...