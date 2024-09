Traffico Roma del 27-09-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazionein progressivo aumento sulle principali strade consolari della capitale incolonnamenti perintenso segnalati sulla diramazioneSud trattore raccordo i prime code qui tra la diramazionesud della via Appia in carreggiata interna Fiat Ratti sul percorso Urbano della A24L’Aquila tra torcervara la tangenziale est in questa direzione è proprio sulla tangenziale file dalla Nomentana via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico e tra piazza di Porta Maggiore viale Castrense verso San Giovanni sulla Pontina si sta in coda da Pomezia tratti fino a via di Decima in funzione dell’Euro lunghe file sulle quadrante Nord sulla Flaminia Nuova e sulla Salaria sulla via del mare primi incolonnamenti tra via di Malafede via di Macchia Saponara possibili disagi per una manifestazione a Trastevere Largo ...