Tra Mosca e Pechino si studiano mosse comuni contro Zelensky

(Di venerdì 27 settembre 2024) Se l’Occidente discute e fa a fatica la conta degli aiuti militari all’Ucraina, la Cina studia un piano per salvare la Russia dal pantano nel quale si trova. Lo svela un documento dell’intelligence ucraina che la testata Politico è riuscita a ottenere e ad approfondire. E dal quale esce una superpotenza orientale che vorrebbe vendere ai consessi internazionali un’immagine da babysitter dello scalmanato bambino russo, ma che in realtà spinge per intervenire a tutela degli interessi propri e del regime putiniano. Latà dei paesi che hanno scelto la democrazia si muove tra i mugugni trumpianiil sostegno americano ae cerca unità d’intenti nei paesi più recalcitranti d’Europa. La fatica è quadrupla rispetto ai governi dell’uomo forte, che giocano a risiko senza troppi scrupoli. La posta, per tutti, è un accordo che ponga fine alla guerra in Ucraina.