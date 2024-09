Totti compie 48 anni e la figlia lo fa commuovere | il ‘Pupone’ scoppia a piangere | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024) Grande emozione per Francesconel giorno del suo 48° compleanno. L’ex Capitano della Roma, appena tornato dall’Egitto con la compagna Noemi Bocchi, per l’apertura della prima sede africana dellaSoccer School, ha spento le candeline insieme alla famiglia e agli amici e si è divertito con il karaoke sulle note della canzone “Felicità” di Al Bano e Romina Power. Particolarmente emozionante il messaggio dellaIsabel: “ti amo papino, sarai sempre con me. Buon compleanno”, le parole della bambina. Ilto aè una vera e propria leggenda del calcio italiano e un’icona per i tifosi della Roma dove ha iniziato a giocare nel 1989, esordendo in prima squadra nel 1992 e rimanendoci fino al 2017, anno del suo triste e trionfale addio al calcio giocato. Ha indossato la fascia da capitano giallorossa per quasi vent’