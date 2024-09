Torino-Lazio in radio-tv | pronostico e dove seguirla in diretta

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Alle ore 12.30 di domenica 29 settembre si gioca, partita in programma per la sesta giornata del campionato di Serie A 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in. L’indice che segue vi porterÃmente al paragrafo che vi interessa.in tvinvederein Tv La partitasarà trasmessa intv su DAZN, il servizio di streaming per abbonati che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite del massimo campionato. In questo casonon rientra anche nelle tre partite trasmesse da Sky.inLacronaca diverrà trasmessa insu Rai1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara. Potete ascoltarla cliccando sul pulsante ?? presente nel player in basso.