Terranuova Traiana Domenica arriva la Fezzanese

(Di venerdì 27 settembre 2024) Arezzo, 27 settembre 2024 – Quarta giornata di campionato in serie D e, al Mario Matteini dila, realtà calcistica delle Cinque Terre. I liguri,scorsa, hanno perso con il Livorno, ma hanno reso vita difficile a quella che appare come la squadra più forte del campionato. Ilè reduce invece dal pareggio di Trestina. I biancorossi fino ad ora hanno collezionato una sconfitta in trasferta all’esordio stagionale: 1-0 a Foligno contro la Fulgens, un pari interno alla seconda: 0-0 contro il Follonica Gavorrano, un pareggio esterno alla terza: 2-2 a Trestina (1-0 di Leonardo Dini nel pt, 2-1 di capitan Alessio Sacconi nel st). Fuori nel preliminare di Coppa Italia contro la Sangiovannese: 0-0 al 90? in trasferta, 3-1 dopo i rigori.