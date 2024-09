Teatro al Totò va in scena Contro la Guerra

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024)latutte le guerre. L’appuntamento è per domenica 29 settembre alle ore 18:00 presso il– unica data napoletana – per l’iniziativa voluta da Fondazione Rut, Italian Virginia Woolf Society e Alessandra Bocchetti, intitolata per l’appunto “la”.