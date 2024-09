Tanti posti ancora vacanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Proprio questo pomeriggio (ieri per chi legge, ndr) ci hanno comunicato che alcune insegnanti, vincitrici di concorso, sono diventate di ruolo. Ora attendono la conferma". Lo annuncia Manfredo Tortoreto, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Cardarelli Massaua, zona Bande Nere. Com’è la situazione, ora, nelle scuole primarie che gestisce? "Alla Massaua cominceremo lunedì 30 con il tempo pieno. Alla Scrosati, non tutti isono coperti fino a giugno, quindi verosimilmente si comincerà con il tempo pieno a settimana inoltrata". Quanto ai docenti di sostegno, "sui 18 che dovremmo avere, ne mancano 4 o 5". Conclude dicendo che "è dura per noi presidi riuscire a incastrare tutto, a coprire le ore sguarnite, in una situazione così". M.V.