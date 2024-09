Tante le novità presenti nei nuovi modelli iPhone 16 appena usciti e ancora di più le possibilità che ha introdotto il nuovo software iOS 18 per rendere i nostri device sempre più utili nelle piccole grandi faccende quotidiane

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 27 settembre 2024)più lontano e molto più vicino. Le nuove fotocamere dell’16 e 16 Pro continuano a evolversi per regalarci fotopiù belle, in qualunque situazione ci troviamo. E se decidiamo di usarle come sfondo del telefono, ora possiamo finalmente riordinare le icone in modo da non coprirle completamente.