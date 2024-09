Superlega la Sir pronta a ripartire Giannelli | Verona da playoff dovremo prepararci bene

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) La conferma è operazione assai più ardua della conquista. Tante squadre in passato lo hanno vissuto sulla propria pelle e anche il caso della Sir Susa Vim Perugia non fa eccezione. Sia in positivo che in negativo.Lo si è visto lo scorso weekend in una Supercoppa messa per la sesta volta in