Su Rai1 il grande debutto di Anna Lou | i consigli di mamma Asia Argento le occhiate di papà Morgan | Sono poligama ma single

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 27 settembre 2024)Lou Castoldi è l’ultima concorrente a entrare nel cast dell’edizione 2024 di Ballando con le stelle (da sabato su Rai 1 in prima prima serata). Per chi non lo sapesse la 23enne è figlia di(entrambi hanno partecipato al programma di Milly Carlucci nel 2016 e nel 2021). Ora tocca alla figlia esibi