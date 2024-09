Studio 5G Monni | Stupita dal clamore abbiamo dato seguito a un ordine del giorno del Consiglio

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayL’assessora Moniatorna a gettare acqua sul fuoco delle polemiche per locommissionato dalla Regione ad Arpat e Ars sugli effetti del 5G sulla salute ribadendo il proprio stupore per le polemiche: “C’è undel