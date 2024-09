Striscione nazista ‘Flick Heil’ | Barcellona multato e senza tifosi nella trasferta di Champions a Belgrado

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 settembre 2024 –: costa caro allofiloesposto dai suoia Montecarlo in occasione della sfida di. Il comitato di controllo, etica e disciplina dell'Uefa ha sanzionato il club catalano per comportamento razzista da parte dei suoidopo la partita diLeague a Monaco il 19 settembre scorso (persa 2-1 dai blaugrana): oltre al pagamento di una multa di 10.000 euro, non potrà vendere biglietti ai suoiper la prossima partita in. Ilaveva già subito lo scorso 17 aprile una condanna per razzismo, con condizionale: i nuovi fatti la fanno cadere, determinando il divieto diper la partita in casa della Stella Rossa didel 6 novembre. Una seconda partita con divieto diinè stata inoltre decisa, ma con la condizionale.