Strage Nuoro le prime parole del figlio 14enne sopravvissuto | “Mi sono finto morto per salvarmi”

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ledell'unicoal massacro compiuto dal padre, Roberto G.: "tutti morti. Misalvato perché hodi esserlo anche io. In casa urlavano tutti". Nella palazzina di Via Ichnusa, amorte cinque persone; si scava nella vita di questa famiglia per cercare di capire il movente.