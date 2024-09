Strage Nuoro interrogato dai Pm il 14enne sopravvissuto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 27 settembre 2024) È statooggi dagli investigatori ilricoverato in ospedale dopo essereallafamiliare a, compiuta mercoledì mattina nell'appartamento di via Icnhusa da Roberto Gleboni, l'operaio forestale di 52 anni che ha ucciso quattro persone - la moglie, due figli e un vicino di casa - prima di suicidarsi. Gleboni ha anche ferito l'anziana mandre, attualmente ricoverata in Rianimazione.