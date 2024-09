Strage Nuoro il 14enne sopravvissuto sarà sentito oggi dagli inquirenti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 27 settembre 2024) Verràinvestigatori ilricoverato in ospedaleallafamiliare a, compiuta mercoledì mattina nell'appartamento di via Icnhusa da Roberto Gleboni, l'operaio forestale di 52 anni che ha ucciso quattro persone - la moglie, due figli e un vicino di casa - prima di suicidarsi. Gleboni ha anche ferito l'anziana mandre, attualmente ricoverata in Rianimazione.