Staminali trapianto in 25enne ‘azzera’ diabete tipo 1

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) – Per la prima volta al mondo undi celluleriprogrammate ha 'azzerato' ildi1 in una donna di 25 anni di Tianjing che ha iniziato a produrre autonomamente l'insulina meno di 3 mesi dopo l'intervento. Sono i risultati dello studio cinese del Research Institute of Transplant Medicine, Organ