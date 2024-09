Stagno | Bioraffineria Eni ecco il maxi impianto da 500 milioni di euro | I livelli occupazionali resteranno invariati

Leggi tutta la notizia su livornotoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Manca solo l'autorizzazione unica e il relativo permesso a costruire, poi i cantieri definitivi per la nascita della nuovaEni dipotranno prendere il via. L'orizzonte temporale è il 2026, anno in cui nei piani dell'azienda l'inizierà a produrre. Un investimento da