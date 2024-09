Spop l’altra musica sul palco a Jesi I C’mon Tigre rompono il ghiaccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Questa sera (ore 21.30) al Teatro Pergolesi diFestival – Tutta’, rassegna diindipendente ‘ad alta diffusione’. A rompere ilsaranno i, collettivo che fonde jazz, indie-rock e una vena terzomondista eccentrica e variopinta. E’ una band che si distingue nel panorama nazionale per unle che esplora senza limiti e trascina in un affascinante viaggio sonoro chi la ascolta. Il loro primo lavoro è l’omonimo ‘’, uscito nel 2014. Tre anni dopo esce l’EP ‘Elephant RMX’, disco di remix realizzato insieme a DJ Khalab e Populous, seguito dal singolo ‘Behold the Man’, che anticipa l’uscita di ‘Racines’. Nel 2022 esce il terzo disco ‘Scenario’, che vede le collaborazioni di Colin Stetson, Mick Jenkins, Xenia Rubinos,. Farà seguito una tournée con una tappa al Fusion Festival di Berlino.