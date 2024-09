Specie aliene in territorio italiano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 27 settembre 2024) Quando pensiamo alla cucina italiana, ci sono tre ingredienti particolari che spiccano immediatamente per la loro centralità: il limone, il basilico e il pomodoro. Tutti e tre sono considerati elementi fondamentali nella tradizione culinaria del Paese, tanto da essere associati in modo quasi indissolubile alla cultura e al. Tuttavia, c’è un aspetto sorprendente che molti non conoscono. Nessuno di questi tre elementi è originario dell’Italia. Ebbene sì, sono tutte, ossia piante che hanno origine in altre parti del mondo e sono state successivamente introdotte nel Mediterraneo, dove si sono radicate nel corso dei secoli. Il limone, il cui nome scientifico sarebbe Citrus limon, è in realtà originario dell’Asia meridionale, in particolare della regione che oggi corrisponde al nord-est dell’India, Birmania (Myanmar) e Cina.