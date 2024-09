Spari nella notte contro un' abitazione paura a Pagani | indagini a tutto campo

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Almeno una ventina di colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi la, scorsa, a, in via Migliaro. L'azione - di natura intimidatoria - pare fosse destinata ad un uomo già noto alle forze dell'ordine. Sul posto, in mattinata, sono giunti i carabinieri del nucleo operativo, insieme alla