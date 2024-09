Sottocorona spiazza tutti | Caldo? Crollo delle temperature nel weekend

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un quadro meteo caratterizzato dalla stabilità quello illustrato venerdì 27 settembre da Paolo, il meteorologo di La7. Nel corso di Omnibus l'esperto spiega che "rispetto a ieri non troviamo più quelle nuvole molto intense e organizzate che partivano dalla Spagna e attraversavano tutta l'Europa, ma c'è ancora qualche traccia". Infatti per oggi è attesa ancora qualche precipitazione, sulle zone di nordest e - con meno intensità - su Liguria di Levante e Alta Toscana. E il? Sabato 28 settembre "questa instabilità resta ancora sulle zone di nordest e lascia la Liguria e l'Appennino tosco-emiliano", spiega. Cieli sereni in buona parte dell'Italia, mentre domenica 29 settembre le "imperfezioni" residue "scompaiono quasi del tutto", lasciando solo "qualche debole pioggia sul versante adriatico", commenta il meteorologo.