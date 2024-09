Sindacati in prefettura contro il Ddl Sicurezza il Pd | Una legge liberticida

Leggi tutta la notizia su pordenonetoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Questo pomeriggio Cgil e Uil sono scesi in piazzail decretoapprovato il 18 settembre alla Camera e in questo momento in discussione al Senato. I rappresentanti delle due organizzazioni sindacali si sono riuniti davanti allain piazza Maestri del Lavoro per esprimere